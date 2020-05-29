Сделка по продаже «Ведомостей» завершена
Продажа газеты «Ведомости» (АО «Бизнес Ньюс Медиа») состоялась, сделка зарегистрирована, теперь издатель газеты принадлежит АО «Саппорт». Об этом рассказал «Медузе» гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров.
Накануне, 28 мая, о том, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, писали сами «Ведомости».
По словам собеседников издания, АО «Саппорт» контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
Еремин — один из основателей новостного сайта Уралполит.ру, он запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой, основательницей Ura.ru и Znak.com. Сейчас Еремин управляет медиахолдингом «ФедералПресс» и, по словам его знакомого, уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками.
Ранее «Ведомости» принадлежали «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте стало известно, что они предварительно договорились о продаже издания Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки.
В середине мая выяснилось, что «Аркан инвестмент» в 2017 году через компанию-посредника взял кредит на 28 миллионов евро у ВБРР. Более 70% акций этого банка принадлежит структурам «Роснефти».
Кудрявцев позднее подтвердил эту информацию, но он утверждал, что деньги пошли не на «Ведомости», а на покупку других медиаактивов, и долг погашен несколько месяцев назад.