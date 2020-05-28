У «Ведомостей» появился новый покупатель. Это основатель уральского сайта «ФедералПресс»

Газета «Ведомости» будет продана компании «Саппорт», которую контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Об этом пишут сами «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сделка будет закрыта в ближайшие дни; как подтвердил один из нынешних владельцев газеты Владимир Воронов, осталась «пара технических моментов». «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков», — уточнил он.

В марте появилась информация, что нынешние владельцы газеты договорились о ее продаже Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позже сообщалось, что Голубович намерен выйти из сделки на фоне конфликта редакции с и. о. главного редактора Андреем Шмаровым, который был назначен после объявления о предстоящей продаже издания.