Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он перестал выходить на связь

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов перестал выходить на связь после того, как утром 21 июня сообщил, что неизвестные люди взламывают дверь его квартиры.

Сообщение «У меня дверь ломают» Верзилов отправил корреспонденту издания в 7:16. По словам соседей по подъезду, в квартиру Верзилова ломились примерно десять человек. Двое из них были в полицейской форме.

Обновлено. Владелец квартиры, которую снимает Верзилов, после многократных попыток сумел открыть взломанную дверь. Внутри никого не оказалось, видимых следов обыска нет, пишет «Медиазона».