Экспертиза по делу об аварии с участием Михаила Ефремова признала актера вменяемым

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу об аварии, в которой погиб человек, признали вменяемым. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

«Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова», — сказал собеседник «Интерфакса».

Вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Актер признал вину.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ. Кроме дела об аварии расследуется дело о сбыте наркотиков, Ефремов проходит по нему свидетелем.