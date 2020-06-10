Полиция завела дело о сбыте наркотиков актеру Михаилу Ефремову

Полиция в рамках расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова завела дело о сбыте наркотических и психотропных веществ (статья 228.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами», — сказано в сообщении.

Ефремов 8 июня на своем автомобиле выехал на встречную полосу, двигаясь по Садовому кольцу. Джип Ефремова столкнулся с фургоном «Лада», водитель которого позднее умер в больнице.

Актеру предъявили обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремова 9 июня отправили под домашний арест на два месяца, он признает вину.