Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей мессенджера с его разблокировкой.

«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил российских пользователей за то, что они продолжали пользоваться мессенджером даже после того, как его заблокировали. «Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события», — заявил Дуров.

Он добавил, что в результате разблокировки мобильное приложение Telegram в России будет работать более стабильно и быстро. Кроме того, прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram теперь будут доступны без VPN. «При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — заверил Дуров.

18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — заявило ведомство.

15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа обосновали свое предложение тем, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер.

Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на блокировку, мессенджер продолжал преимущественно стабильно работать в России.

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