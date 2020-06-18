В Минске заявили о «кукловодах» из «Газпрома», стоящих за кандидатом в президенты Виктором Бабарико

За кандидатом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико стоят «кукловоды», причастные к его «противоправной деятельности». Об этом сказал глава Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель, его слова приводит БЕЛТА.

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал Тертель.

Каких-либо имен или должностей он не назвал.

Бабарико 18 июня задержали в рамках дела Белгазпромбанка (его акционеры — «Газпром» и Газпромбанк). Бабарико возглавлял банк до выдвижения в президенты. Тертель назвал Бабарико «руководителем противоправной деятельности».

КГК 12 июня сообщил о задержании 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка. В кредитной организации, по версии КГК, существовала преступная группа, выводившая деньги за границу.