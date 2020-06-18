Собянин: обстановка в Москве значительно улучшается, несмотря на снятие ограничений

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшается, несмотря на снятие ограничительных мер. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

«Должен сказать, что, несмотря на увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытых предприятиях, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается. За последнюю неделю она улучшилась где-то процентов на 25-30 по всем основным показателям», — сказал Собянин.

Режим самоизоляции, действовавший в Москве с конца марта, был отменен с 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе.

По данным источников «Медузы», снятие ограничений в Москве было связано с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию РФ — в Кремле хотели, чтобы возвращение к нормальной жизни повысило настроение москвичей накануне голосования.