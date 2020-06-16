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В Москве открылись веранды кафе — там очень много людей (включая Собянина). Каждый день в городе регистрируют 1300-1500 новых больных коронавирусом
Источник: Meduza
16 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений: открылись летние веранды кафе и ресторанов. Их заполнили посетители, многие из которых не соблюдали объявленный властями «режим самосохранения» — хотя в последние дни в городе регистрируют в среднем по 1300-1500 новых случаев коронавируса ежедневно. На летней веранде появился даже мэр Москвы Сергей Собянин, который еще недавно призывал не спешить со снятием ограничений в городе, а потом стал отменять их досрочно (по сведениям «Медузы», чтобы поднять москвичам настроение перед голосованием по новой Конституции). Вот как выглядели веранды московских кафе в первый день после открытия.