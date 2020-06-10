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Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Москве. До и после отмены самоизоляции

Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил о досрочной отмене режима самоизоляции в городе — по <a href="https://meduza.io/feature/2020/06/09/da-vy-verno-predpolagali-ogranicheniya-v-moskve-snyali-dosrochno-imenno-iz-za-konstitutsii-i-obnuleniya-my-vyyasnili-kak-imenno-prinimalos-eto-reshenie" target="_blank">данным</a> источников «Медузы», это было сделано ради улучшения результатов на голосовании по поправкам в Конституцию после разговора Собянина с Владимиром Путиным. После этого количество новых ежедневных случаев заболевания в городе, до того на протяжении недели державшееся на уровне около двух тысяч, резко снизилось.
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил о досрочной отмене режима самоизоляции в городе — по данным источников «Медузы», это было сделано ради улучшения результатов на голосовании по поправкам в Конституцию после разговора Собянина с Владимиром Путиным. После этого количество новых ежедневных случаев заболевания в городе, до того на протяжении недели державшееся на уровне около двух тысяч, резко снизилось.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA