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Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Москве. До и после отмены самоизоляции
12:25, 10 июня 2020
Источник: Meduza
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил о досрочной отмене режима самоизоляции в городе — по
данным
источников «Медузы», это было сделано ради улучшения результатов на голосовании по поправкам в Конституцию после разговора Собянина с Владимиром Путиным. После этого количество новых ежедневных случаев заболевания в городе, до того на протяжении недели державшееся на уровне около двух тысяч, резко снизилось.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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