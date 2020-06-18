На «России 1» назвали «вбросом» репортаж «Дождя» о подкупе избирателей. Главред «Дождя» поблагодарил за расширение аудитории

Телеканал «Россия 1» показал фрагмент репортажа журналиста «Дождя» Антона Баева о покупке голосов за изменение Конституции, назвав его «фейком».

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева сказала, что «за минувшую неделю» количество «лживых публикаций» о предстоящем голосовании «выросло в шесть раз».

В качестве примера такой «лживой публикации» и «вброса» в программе привели именно репортаж Баева. «Дождь» после эфира «России 1» опубликовал заявление главного редактора телеканала Тихона Дзядко.

Он напомнил, что «Дождь» отключен от крупных кабельных и спутниковых сетей: «Потому я даже благодарен „России 1“ за то, что материал Антона Баева увидела многомиллионная аудитория телеканала».

Комментируя слова телеведущих о «врунах, выполняющих заказ из-за рубежа», Дзядко отметил, что «Дождь» не получает денег от каких-либо государств. Телеканал существует, «в отличие от „России 1“, главным образом за счет подписки и пожертвований от зрителей», добавил Дзядко.

«Дождь» 16-17 июня выпустил серию материалов о том, что москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и проголосовать за поправки к Конституции. Для каждой такой регистрации организаторы выдают отдельную SIM-карту, за это платят 75 рублей, за само голосование еще 50 рублей, сообщал телеканал.

ГУ МВД Москвы вечером 17 июня объявило о начале проверки этой информации по обращению Мосгоризбиркома. Через несколько часов в редакцию «Дождя» приехали полицейские, которые хотели отвезти в отделение Антона Баева, но в итоге опросили его на месте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 июня назвал «абсолютной чушью» содержание расследования «Дождя». Дать оценку действиям полиции Песков отказался.