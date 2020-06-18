В Кремле считают «абсолютной чушью» факты из расследования телеканала «Дождь» о том, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в Конституцию, используя для этого подставные SIM-карты. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то SIM-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью. И, конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях и событиях в нашей жизни, как борьба с коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ», — заявил он.

При этом представитель Кремля отказался давать оценку действиям полицейских, которые в ночь на 18 июня приехали на телеканал, чтобы опросить журналиста Антона Баева, занимавшегося расследованием.

16-17 июня «Дождь» опубликовал серию материалов о том, что жителям Москвы стали предлагать за деньги регистрироваться на сайте mos.ru и голосовать в поддержку поправок к Конституции. Для каждой такой регистрации организаторы выдают отдельную SIM-карту, за это платят 75 рублей, а за само голосование еще 50 рублей, сообщал телеканал.

Вечером 17 июня московская полиция объявила, что проверит эти факты, после чего приехала ночью в редакцию телеканала и хотела забрать в отделение для опроса журналиста Антона Баева, занимавшегося расследованием. В итоге его опросили прямо на месте.