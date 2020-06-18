К журналисту «Дождя» Антону Баеву приехала полиция из-за репортажа о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию
Ночью 18 июня четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала «Дождь» и потребовали от корреспондента Антона Баева проехать с ними. Об этом сообщает сам канал.
Свое требование сотрудники полиции объяснили репортажем Баева о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию, который вышел на «Дожде» накануне. Полиция начала проверку информации из репортажа.
Вскоре после появления сотрудников в штатском к редакции «Дождя» прибыли двое полицейских. Они переписали данные из документов Баева. Журналиста хотели отвезти в отдел полиции для опроса, но в итоге опросили прямо на месте.
«[Сотрудникам МВД] пришел запрос от представителей органа власти на изучение репортажа Баева. Я так понял, из Госдумы. <…> Они сказали, что им надо найти людей, которые организовывали продажу голосов и поставку SIM-карт», — заявил в прямой трансляции «Дождя» шеф-редактор канала Дмитрий Еловский.
Баев также рассказал, что весь день ему звонил человек, представлявшийся Вячеславом, который хотел передать данные пенсионеров после того, как увидел сюжет «Дождя». После приезда полицейских и оперативников мужчина перестал отвечать на звонки.