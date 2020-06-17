Прокуратура отменила отказ в уголовном деле по заявлению журналистки Baza. Она жаловалась на нападение во время обыска у подозреваемого

Военная прокуратура отменила постановление СК об отказе заводить уголовное дело по заявлению журналистки издания Baza Анны Никитиной, сообщил в фейсбуке адвокат Алексей Михальчик.

Никитина говорила, что 20 декабря 2019 года ее ударил человек в штатском, руководивший обыском в квартире матери Евгения Манюрова, который 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке.

В СК сочли, что Никитина «самоповредилась», сообщила Baza 1 июня.

По словам адвоката Никитиной, прокуратура не согласилась с решением следствия и потребовала дополнительной проверки по заявлению журналистки. Проверка, как уточнил адвокат, предполагает в том числе опрос «всех участников обыска».

«Решение прокуратуры дает надежду на то, что они хотя бы для себя поймут, кто это сделал, и кулуарно накажут человека», — сказал РБК генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов.

Копию решения прокуратуры Baza опубликовала в своем телеграм-канале.