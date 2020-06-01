СК отказался возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки Baza. Ее ударили при обыске в квартире напавшего на ФСБ

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки издания Baza Анны Никитиной, пожаловавшейся на избиение. Следователи считают, что девушка «самоповредилась», сказано в сообщении Baza.

Анна Никитина утверждала, что в ходе обыска в квартире матери Евгения Манюрова, у здания ФСБ на Лубянке, ее ударил сотрудник в штатском, руководивший обыском.

Baza указывает, что Никитина обратилась в СК еще в декабре 2019 года, но проверка по ее заявлению началась лишь два месяца назад.

Адвокат Никитиной Алексей Михальчик сообщил, что обжалует отказ в возбуждении дела.