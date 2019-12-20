Увлекался стрельбой, хранил дома много оружия Что известно о напавшем на штаб-квартиру ФСБ

Андрей Резниченко / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 19 декабря в Москве произошло нападение на здание ФСБ на Лубянской площади. В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них — тяжело. Один из пострадавших — гражданский, у него легкое ранение. Нападавший убит. Сообщается, что у него в рюкзаке нашли гранаты и взрывное устройство (его обезвредил робот-сапер). СМИ назвали имя нападавшего — Евгений Манюров — и опубликовали фото. «Медуза» рассказывает, что известно о преступнике на данный момент.

Стрельбу на Лубянке открыл 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров, сообщили телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «112» без ссылок на источники. Пустой аккаунт человека с такими именем есть во «ВКонтакте»; там указано только место обучения — Российский государственный университет правосудия. По информации РЕН ТВ, Манюров жил в Подольске, имел образование юриста. Уроженец Подольска Евгений Манюров упоминается в базе данных «СПАРК-Интерфакс»; в декабре 2014 года он зарегистрировался как ИП, указав среди видов деятельности работу в сфере права, но в апреле 2015 закрыл ИП. Тезка Манюрова указан в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в ВШЭ.

Манюров работал в частных охранных предприятиях, сообщают РЕН ТВ и «Комсомольская правда». Отец Манюрова рассказал телеграм-каналу «112», что тот, в частности, охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. При этом КП цитирует слова матери Манюрова о том, что в последнее время сын нигде не работал и «общался с какими-то арабами по телефону» по-английски (сама женщина английского не знает). Издание Baza со ссылкой на мать пишет, что та узнала об увольнении сына случайно: 19 декабря он не приехал домой, и она позвонила его коллеге. По словам матери, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было «какое-то возбуждение», добавила она.

Обновлено. Baza сообщила, что одним из ЧОП, в которых работал Манюров, был «Вымпел-резерв». До 2010 года совладельцем этой фирмы был бывший глава группы спецназначения «Вымпел» (сейчас управление «В» Центра специального назначения ФСБ) Борис Бесков. «Вымпел-резерв» выступал учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения «Вымпел-союз» (ликвидирована в 2015-м).

Интервью у матери Манюрова взяла корреспондент Baza Анна Никитина. Она оказалась в квартире женщины раньше следователей и находилась там, когда они пришли с обыском. После этого Никитина перестала выходить на связь. Она связалась с редакцией спустя пять часов, рассказала, что ее жестко задержали, запретили кому-либо звонить и покидать квартиру. По словам Никитиной, около восьми часов утра следователи уехали в Москву, забрав с собой мать Манюрова. Саму Никитину отпустили.

Манюров увлекался стрельбой. В ноябре 2019 года он получил третье место в классе на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Как пишет КП, в октябре Манюров также участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения управления «В» Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского, который погиб в Беслане и посмертно получил звание Героя России. Мать Манюрова сказала Baza, что сын занимался стрельбой три-четыре года и «очень любил это дело». При этом Олег Солович — тренер стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров — заявил КП, что тот ходил к ним месяца три и стрелял плохо. По словам Соловича, Манюров практиковался в черной куртке с капюшоном, объясняя, что ему так удобнее. КП утверждает, что именно в эту куртку Манюров был одет при нападении.

Во время обыска в квартире Манюрова нашли арсенал оружия. Мужчина имел на него все разрешения, пишет КП со ссылкой на неназванного члена следственной группы. «Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли», — говорил собеседник КП. Также, по данным издания, в квартире Манюрова нашли много патронов и два заряженных автоматных магазина. РЕН ТВ обратил внимание, что в 2018 году Манюров пытался продать гладкоствольное ружье «Бекас» через тематические форумы любителей оружия. Он рассчитывал выручить за ружье от семи с половиной до восьми с половиной тысяч рублей. При нападения на Лубянке преступник использовал автомат Калашникова, говорили источники РБК в московской полиции.

Мотив нападения неизвестен. Отрабатывается версия о «преступлении террористической направленности», приуроченном к пресс-конференции Путина и Дню работника органов безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Накануне близкий к ФСБ собеседник Reuters заявил, что преступление могло быть приурочено к выступлению Путина на концерте в честь Дня работника органов безопасности. В настоящее время стрельба на Лубянке расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Но источник «Коммерсанта» сказал, что к делу могут добавить статьи и покушении на убийство (поскольку пострадал гражданский) и о теракте (но ее возбуждают только в крайних случаях). «Коммерсант» утверждает, что у следствия якобы уже есть показания очевидцев о том, что нападавший кричал лозунги, характерные для сторонников террористической организации «Исламское государство».

Ольга Корелина