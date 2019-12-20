РЕН ТВ: установлена личность открывшего стрельбу на Лубянке. Это 39-летний уроженец Московской области

Правоохранительные органы установили личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Как сообщает РЕН ТВ, это 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первоначально сообщалось, что вооруженных преступников было трое, но позже эта информация была официально опровергнута. В ФСБ сообщили, что нападавший действовал один и был убит в перестрелке с сотрудниками силовых структур.

В результате нападения один сотрудник ФСБ погиб, пять человек — в том числе один гражданский — получили ранения различной степени тяжести.