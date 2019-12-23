Журналистка Baza, которую ударили при обыске в квартире напавшего на ФСБ, подала заявление в СК

Журналистка Baza Анна Никитина подала заявление в СК из-за удара, который ей нанесли во время обыска в квартире матери Евгения Манюрова, подозреваемого в атаке на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке.

В заявлении Никитиной, которое приводит Baza, сказано, что 20 декабря журналистка приехала к матери Манюрова, чтобы взять у той интервью. Когда в квартиру с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов, Никитина показала документы и рассказала о цели своего приезда.

К Никитиной подошел сотрудник в штатском, который не представился. Он стал угрожать, что она больше не сможет работать журналистом, и применил физическую силу — тряс Никитину за плечи и ударил ее в челюсть. Медики зафиксировали у Никититой ссадину на слизистой оболочке левой щеки и сколы на двух зубах.

20 декабря издание Baza писало, что Анна Никитина около пяти часов не выходила на связь после того, как силовики обнаружили ее у матери Евгения Манюрова. Сообщалось, что Никитину жестко задержали, но позднее отпустили.

20 декабря люди в штатском задержали у здания ФСБ на Лубянке корреспондента газеты «Коммерсант» Романа Дорофеева. Его отпустили после того, как он дал письменные объяснения.

Совет при президенте РФ по правам человека обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить задержания журналистов «Коммерсанта» и Baza.