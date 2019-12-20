Корреспондента «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке. Его доставили в отделение полиции, а затем отпустили
Обновление: Роман Дорофеев был доставлен в ОВД «Мещанское», чтобы «дать объяснения». Через некоторое время из отделения полиции журналиста отпустили, сообщает телеграм-канал «Коммерсанта».
Корреспондента газеты «Коммерсант» Романа Дорофеева задержали у здания ФСБ на Лубянке, сообщает издание.
Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы.
При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали «для выяснения обстоятельств».
Связи с Дорофеевым у редакции «Коммерсанта» нет.
До задержания, примерно в 10:50, к корреспонденту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну. Понял меня, ***. *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел. Или тебе официальные документы нужны, ***. Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***».
В ночь на 20 декабря задержали корреспондента издания Baza Анну Никитину, которая взяла интервью у матери Евгения Манюрова, которого СМИ назвали стрелявшим у здания ФСБ. Никитина не выходила на связь пять часов, утром ее отпустили.
В перестрелке на Лубянке вечером 19 декабря погиб сотрудник ФСБ, нападавшего убили.