Корреспондента «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке. Его доставили в отделение полиции, а затем отпустили

Обновление: Роман Дорофеев был доставлен в ОВД «Мещанское», чтобы «дать объяснения». Через некоторое время из отделения полиции журналиста отпустили, сообщает телеграм-канал «Коммерсанта».

Корреспондента газеты «Коммерсант» Романа Дорофеева задержали у здания ФСБ на Лубянке, сообщает издание.

Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы.

При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали «для выяснения обстоятельств».

Связи с Дорофеевым у редакции «Коммерсанта» нет.

В ночь на 20 декабря задержали корреспондента издания Baza Анну Никитину, которая взяла интервью у матери Евгения Манюрова, которого СМИ назвали стрелявшим у здания ФСБ. Никитина не выходила на связь пять часов, утром ее отпустили.

В перестрелке на Лубянке вечером 19 декабря погиб сотрудник ФСБ, нападавшего убили.