Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Он запрещает полицейским применять удушающий прием при задержании

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции на фоне массовых протестов против полицейского насилия и расизма.

Трамп, в частности, запретил полицейским применять удушающий прием при задержании — «физический маневр, ограничивающий способность человека дышать с целью обездвижить его». Такой прием позволят применять, если жизнь полицейского находится в опасности.

Также Трамп распорядился создать национальную базу, содержащую сведения о полицейских, нарушениях, допущенных ими, в том числе информацию о чрезмерном применении силы. Помимо этого президент распорядился выделить гранты на обучение полицейских, чтобы те знали, как можно мирно разрешить конфликты.

На церемонии подписания указа Дональд Трамп выразил соболезнования семьям людей, убитых полицейскими.

С конца мая в США проходят массовые протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе. Флойд умер после того, как один из полицейских почти девять минут стоял коленом на его шее.