Собянин: оставшиеся в Москве ограничения не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения из-за коронавируса в Москве не снимут раньше середины июля. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

«Мы каждую неделю смотрим, оглядываясь назад: а что произошло, мы выдержали этот темп, не выдержали? Если считать с 12 мая, то, я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и каждый раз в таком напряжении. Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы прогнозировал, что оставшиеся ограничения — в частности, на массовые мероприятия, в том числе на работу театров, проведение концертов и спортивных соревнований — будут сняты в начале июля.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные из-за коронавируса. В тот же день разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня смогли возобновить работу летние веранды ресторанов и кафе. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и бассейны и детские сады.