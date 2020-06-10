Мэр Москвы: снятие всех карантинных ограничений займет два месяца

Полное снятие ограничений, введенных в Москве из-за эпидемии COVID-19, займет около двух месяцев. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Решение о снятии ограничений на массовые мероприятия, в том числе на работу театров, проведение концертов и спортивных мероприятий, будут приняты, скорее всего, в начале июля, сказал Собянин.

«Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы перейдем практически полностью к нормальному режиму», — заявил мэр Москвы.

Действующий в настоящий момент в Москве запрет на проведение массовых мероприятий был основанием для задержания участников одиночных пикетов, проводившихся в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Последний раз такой запрет продлевался до 14 июня.