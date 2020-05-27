Собянин продлил пропускной режим в Москве до 14 июня

Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

С 1 июня в городе будет смягчена часть ограничений — все городские парки, за исключением Зарядья, будут открыты для свободного посещения. Будут разрешены прогулки и занятия спортом, при этом будет обязательно носить маски, пользоваться лавочками, детскими и спортивными площадками по-прежнему будет нельзя.

Гулять можно будет три раза в неделю (два раза в будни, один раз в выходной) в соответствии с графиком для каждого дома, который будет опубликован на сайте mos.ru. Соблюдение графика будет выборочно контролироваться полицейскими, мэрия рекомендовала носить с собой копии документов, подтверждающих проживание по конкретному адресу.

Помимо этого начнут работать все магазины, в том числе гипермаркеты, а также сервисы по оказанию бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.

Пропускной режим в Москве действует с середины апреля.

С начала эпидемии коронавируса в Москве зарегистрировали 171 433 случая заболевания. В последние дни количество новых случаев снизилось по сравнению с началом мая и сейчас находится на уровне 2-3 тысячи заболевших в сутки.