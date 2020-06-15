«Яндекс» запустил сервис групповых видеозвонков

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост», сообщили «Медузе» в компании.

Отдельное приложение устанавливать не нужно: «Телемост» работает в Chrome и «Яндекс.Браузере». В веб-версиях «Яндекс.Диска» и почты «Яндекса» появилась ссылка на страницу сервиса.

Что касается приложений, то видеозвонок можно запустить непосредственно в приложении «Яндекс.Диск» для iOS, в «Яндекс.Почте» сервис «Медузе» обнаружить пока не удалось.

Время разговора «Телемост» не ограничивает, одновременно могут участвовать 35 человек, уточняет vc.ru.

Присоединиться к встрече можно без регистрации, а вот создать ее можно только авторизовавшись в «Яндексе».

В дальнейшем компания обещает внедрить сервис в другие свои продукты и в другие браузеры.

Групповые видеозвонки до конца 2020 года планируют запустить в телеграме. Аналогичную функцию добавили в мессенджер ICQ, обновленную версию которого Mail.Ru Group представила в апреле 2020-го.