Telegram анонсировал запуск групповых видеозвонков

В мессенджере Telegram до конца года появится функция групповых видеозвонков. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Видеозвонки в 2020-м очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м. Есть удобные приложения, есть безопасные, но одновременно удобных и безопасных нет. Мы намереваемся исправить это», — говорится в сообщении.

Видеозвонки стали пользоваться большой популярностью из-за действующего почти по всему миру режима самоизоляции. Так, стоимость одного из наиболее популярных сервисов видеозвонков Zoom за последние два месяца выросла более чем на 70%.