Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ New — теперь в нем используется искусственный интеллект и сделан упор на голосовой и видеосвязи.

В частности, в программе появилась функция автоматически превращать аудио в текст. Также доступна система быстрых ответов Smart Reply. Она основана на нейросети, подсказывающей пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста беседы.

В ICQ New также есть возможность создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников, а также заводить ботов и собственные каналы. Кроме того, увеличено максимальное число участников групповых звонков с пяти до 30 человек.

Программу можно скачать в магазинах приложений с 6 апреля.

Мессенджер ICQ был создан в 1996 году израильской компанией Mirabilis. В нулевых он был одной из самых популярных программ общения в Рунете. В 2010 году мессенджер приобрела Mail.ru Group. Сейчас ICQ значительно уступает по популярности в России WhatsApp, Viber и Telegram.