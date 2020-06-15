Театр «Современник», с которым сотрудничает Михаил Ефремов, выпустил официальное заявление по поводу ДТП с участием актера. Оно опубликовано на сайте театра.

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей „Современника“ — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в заявлении.

«Современник» принес соболезнования родственникам погибшего Сергея Захарова и пожелал им «сил и мужества», а Ефремову и его семье — «душевной стойкости».

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — заявил театр.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице.

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и пообещал помочь «всеми средствами, если примут». Семья Захарова отказалась принять извинения актера и денежную помощь от него.