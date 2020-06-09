Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, сообщает «Интерфакс».

Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ефремов на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором умер человек, покивал головой», — передает РИА Новости.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Супруга водителя сказала, что не пойдет на мировую с актером, по ее мнению, он должен сидеть в тюрьме, добавляет РИА Новости. По ее словам, ни родственники Ефремова, ни представители с ней не связывались.