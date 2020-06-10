Роспотребнадзор: масочный режим сохраняется по всей России

Во всех субъектах России, независимо от снятия ограничений, остается масочный режим. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают, — сказала она. — В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка… Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Такие примеры у нас уже, к сожалению, есть. Но, на весь период, — пока вирус остается с нами, и у нас нет пока еще специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, — мы должны быть очень осторожными».

После окончания режима нерабочих дней, объявленного Владимиром Путиным в связи с распространением коронавирусной инфекции в России, регионы стали отменять карантинные ограничения.

В Москве режим самоизоляции смягчили с конца мая, а с 9 июня отменили досрочно. При этом мэрия заявила, что жители города обязаны носить маски и перчатки в общественных местах даже после отмены карантина.