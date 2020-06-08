Независимые наблюдатели объединились для контроля за голосованием по поправкам в Конституцию

Российские наблюдательские объединения создали Альянс независимых наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

В альянс вошли «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Голос», «Гражданин наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга», «Народный избирком», «Сонар».

Альянс проведет обучение наблюдателей, членов комиссий и журналистов, снабдит их инструментами передачи информации.

Наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию отбирает Общественная палата (ОП) России. По данным «Русской службы Би-би-си», на 4 июня в ОП поступило 180 тысяч заявок от желающих стать наблюдателями.