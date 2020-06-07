Трамп распорядился вывести Национальную гвардию из Вашингтона, куда ее направили во время беспорядков

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона. В столице, написал Трамп в твиттере, «теперь все в полном порядке». Прошлой ночью, заявил президент США, «было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось».

В случае необходимости, предупредил Трамп, бойцы Национальной гвардии «могут быстро вернуться» в Вашингтон.

Национальная гвардия была введена в Вашингтон, округ Колумбия, из-за акций протеста. Массовые выступления против полицейского насилия и расовой дискриминации продолжаются в США уже более двух недель. Они начались после после смерти в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией.