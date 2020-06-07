На сайте о голосовании по поправкам в Конституцию не упомянули пункт об обнулении сроков Владимира Путина. Потом ошибку исправили

Обновление: К 22:00 мск на сайте появилось упоминание поправки в 81 статью Конституции, касающейся обнуления сроков действующего президента.

На официальном сайте голосования по изменениям в Конституцию не упоминается поправка, в которой говорится об обнулении сроков действующего президента Владимира Путина. На это обратила внимание «Медиазона».

Поправки в Конституцию, вынесенные на голосование, разбиты на сайте на 15 блоков. Один из блоков посвящен поправкам о «новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране». Поправка к 81 статье Конституции, обнуляющая сроки Владимира Путина, в этом блоке не упоминается. Нет ее и в других блоках.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки.