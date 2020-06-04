Суд запретил Варваре Карауловой до 2029 года выходить ночью из дома

Кунцевский районный суд Москвы установил за Варварой Карауловой административный надзор до 2029 года. Как сообщает в телеграм-канале «ВЛагерь» адвокат Сергей Бадамшин, суд удовлетворил соответствующее требование МВД.

Ведомство в своем иске просило в рамках надзора за Карауловой запретить ей выходить из дома с 22:00 до 06:00, если этого не требует работа.

Бадамшин уточнил, что защита обжалует решение суда.

Студентка МГУ Варвара Караулова в 2016-м получила четыре с половиной года по делу о попытке присоединиться к «Исламскому государству». В апреле 2019-го она вышла по УДО.

В интервью RT Караулова сказала, что работает менеджером, заканчивает университет и планирует пойти в магистратуру. Кроме того, она собирается выйти замуж за адвоката Олега Елисеева, который защищает ее вместе с Бадамшиным (Елисеев также участвует в ).