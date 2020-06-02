МВД попросило до 2029 года запретить Варваре Карауловой выходить из дома по ночам

Отдел МВД по московскому району Кунцево попросил суд установить до 27 апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой, осужденной по делу о попытке присоединиться к «Исламскому государству». Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Кунцевская полиция просит, чтобы Карауловой в рамках административного надзора запретили находиться вне дома с 22:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой.

Также надзор предполагает обязательную явку в ОВД два раза в месяц. Кунцевский суд рассмотрит заявление полиции 4 июня.

Студентку МГУ Варвару Караулову в 2016-м осудили на четыре с половиной года по делу о попытке присоединиться к террористам. В апреле 2019-го она вышла по УДО.