Варвару Караулову отпустили по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам «Исламского государства».

Варвара Караулова (впоследствии она сменила имя на Александру Иванову) была задержана в Турции в 2015 году при попытке попасть с группой россиян на территорию Сирии.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии общего режима, признав виновной в попытке примкнуть к террористам. Сама Караулова заявляла, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком ИГ.

Караулова отбывала наказание в исправительной колонии № 1 в Вологодской области. Накануне руководство ФСИН выступило против УДО Карауловой.