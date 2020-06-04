Петиция с требованием наказать виновных в смерти Джорджа Флойда собрала 15 миллионов подписей. Это рекорд для Change.org

Онлайн-петиция с требованием наказать полицейских за смерть афроамериканца Джорджа Флойда собрала 15 миллионов подписей на платформе Change.org.

«Мы пытаемся привлечь внимание мэра [Миннеаполиса] Джейкоба Фрея и окружного прокурора Майка Фримена и попросить их чтобы они попросили уволить офицеров, вовлеченных в эту отвратительную ситуацию, и немедленно предъявить им обвинения», — говорится в петиции.

Она была размещена на Change.org 27 мая. Ее автором стала 15-летняя жительница штата Орегон по имени Келлен. Уже к 30 мая петиция набрала 5,8 миллиона подписей и, как заявили в Change.org, стала самой популярной в истории платформы.

Житель Миннеаполиса Джордж Флойд умер 25 мая. Это произошло вскоре после задержания, во время которого полицейский больше 8 минут удерживал колено у него на горле. Флойда задержали по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой купюры.

Смерть Флойда вызвала протесты против расизма и полицейского насилия сначала в самом Миннеаполисе, а потом и по всем Соединенным Штатам. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, вандализмом и грабежами магазинов. Власти многих городов ввели комендантский час и задействовали бойцов Национальной гвардии.

Офицер полиции Дерек Шовин, который душил Джорджа Флойда при задержании, был уволен и обвинен в непредумышленном убийстве. Позднее обвинения в пособничестве предъявили и троим полицейским, которые участвовали в задержании вместе с Шовином.

Первая экспертиза показала, что причиной смерти Флойда могло стать сочетание факторов: болезни сердца, удушающий прием и наличие интоксикантов в организме. Вторая экспертиза, которую заказали родственники Флойда, пришла к выводу, что он погиб от недостатка кислорода. Также в отчете о вскрытии сказано, что Флойд перенес коронавирус.