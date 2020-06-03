«Ведомости»: «Аэрофлот» получил все субсидии государства разом. Выплаты остальным авиакомпаниям растянут до конца лета

Группа «Аэрофлот» получила субсидии, призванные частично компенсировать убытки из-за пандемии COVID-19, на особых условиях, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документы правительства.

Компании группы — «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» — получили государственную поддержку сразу, в то время как негосударственным авиаперевозчикам субсидии будут выплачивать помесячно. Выплаты остальным авиакомпаниям, как отмечает газета, растянутся до конца августа.

Росавиация сообщила 3 июня, что одобрила заявления 18 авиакомпаний на господдержку в размере 9,45 миллиарда рублей. При этом большая часть этой суммы — 7,89 миллиарда рублей — приходится на субсидии группе «Аэрофлот». Всего в Росавиацию поступило 31 заявление о предоставлении субсидий.

Правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей на частичную компенсацию убытков российских авиакомпаний, понесенных из-за пандемии коронавируса.