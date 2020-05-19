«Аэрофлот» получит почти восемь миллиардов рублей в качестве компенсации убытков из-за коронавируса

Росавиация выделила авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» (входят в группу «Аэрофлот») 7,89 миллиарда рублей в качестве частичной компенсации убытков из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Группа «Аэрофлот» первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию. Она подавала заявку на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года, сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства.

Росавиация рассмотрит заявки еще от шести компаний: Smartavia, «Уральских авиалиний», S7, AZUR air, «Азимута» и Red Wings.

Правительство России выделило в общей сложности 23,4 миллиарда рублей для компенсации убытков авиакомпаниям. На поддержку могут рассчитывать те перевозчики, что не прекратили полеты в апреле-мае и сократили не больше 10% пилотов и бортпроводников.

С 27 марта прекращено все авиасообщение между Россией и другими странами. Внутренние рейсы были сокращены из-за падения спроса. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 92%.