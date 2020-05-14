Российским авиакомпаниям выделили 23 миллиарда рублей на компенсацию убытков из-за коронавируса

Правительство РФ выделило авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает «Интерфакс».

Субсидии предназначены на зарплаты (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (не больше 30%), оплату стоянки воздушных судов (не больше 10%), а также на операционную деятельность и на содержание имущества.

Чтобы получить деньги, авиакомпания должна обратиться в Росавиацию. Решение примут в течение 20 рабочих дней после подачи заявления.

Ранее «Ведомости» сообщали, что субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение пассажиропотока в феврале — июле 2020 года. За каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, перевозчики получат по 365 рублей.

По данным «Ведомостей», претендовать на деньги от государства смогут те авиакомпании, которые не прекратили полеты и сократили не больше 10% пилотов и бортпроводников.

«Победа», Nordwind, «Икар», а также чартерные перевозчики Azur Air, Royal Flight и I Fly получить субсидии, таким образом, не смогут, так как прекратили полеты в апреле. Вместе с тем, по данным ТАСС, «Победа» сможет претендовать на государственную поддержку, несмотря на приостановку полетов.

Россия из-за эпидемии COVID-19 прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами 27 марта 2020 года.