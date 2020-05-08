Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за каждого неперевезенного пассажира

Министерство транспорта РФ разработало проект постановления о помощи авиакомпаниям, столкнувшимся с резким сокращением перевозок на фоне пандемии COVID-19, пишут «Ведомости».

Предполагается, что за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, авиакомпании получат по .

Условия получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 года.

«Победа», авиакомпании Nordwind и «Икар», а также чартерные перевозчики Azur Air, Royal Flight и I Fly претендовать на субсидии за апрель и май не смогут, так как прекратили полеты в апреле.

Общая сумма субсидий — 23,4 миллиарда рублей. Выплаты, считает Минтранс, должны скомпенсировать авиакомпаниями снижение пассажиропотока в феврале — июле. Представители авиакомпаний, в свою очередь, считают, что предложенные субсидии убытки даже близко не покроют, но «это лучше, чем вообще ничего».

С 27 марта прекращено все регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странам, выполняются лишь вывозные рейсы.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за четыре недели апреля снизился на 92%.