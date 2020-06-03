Артемий Лебедев посоветовал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. После съемок в ролике RT с призывом проголосовать

Дизайнер Артемий Лебедев, который снялся в ролике RT с призывом голосовать за поправки в Конституцию, призвал не участвовать в голосовании. Об этом он написал в телеграме.

По словам Лебедева, он понимал, что смысл ролика RT в поддержке поправок, но съемки еще до предложения добавить в текст Конституции поправку, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина.

«Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции», — написал Лебедев.

«Сегодня я чувствую, что меня слегонца ********** (обманули). В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня ********* (обманывают) красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — добавил он.

Ролик RT, о котором идет речь, вышел 2 июня. В нем известные люди зачитывают преамбулу к Конституции РФ. Лебедев сказал в ролике фразу «Утверждая права и свободы человека». Видео заканчивается заставкой «1 июля 2020 принимаем поправки в Конституцию Российской Федерации вместе».

Ролик RT вышел на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил новой датой голосования по поправкам 1 июля. Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, но его отложили из-за коронавируса.