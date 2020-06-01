Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий», — сказал Путин во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Выслушав комментарии глав ЦИК и Роспотребнадзора, президент назначил голосование на 1 июля.

В ходе совещания президент также сообщил, что на проведении голосования не нужно экономить.

Элла Памфилова предложила, чтобы голосование началось за шесть дней до его проведения, и таким образом шло в течение семи дней. По ее словам, голосование проведут как на избирательных участках, так и на дому, соблюдая меры безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование. Памфилова отметила, что голосования по почте не будет.

По словам главы Центризбиркома, на участках будут голосовать не более восьми человек за час. Участникам голосования будут выдавать защитные маски. Памфилова подчеркнула, что голосование будет безопасней, чем поход в магазин. Во время надомного голосования члены избиркомов не будут входить в дома избирателей, отметила она. «Коммерсант» сообщал, что ЦИК разрешил голосовать за поправки в Конституцию досрочно и на дому без уважительных причин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рекомендации ведомства «позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования».

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.