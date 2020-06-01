«Коммерсант»: за поправки в Конституцию разрешат голосовать досрочно и на дому без уважительных причин

Центризбирком РФ намерен упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект обновленного документа.

В частности, в новых правилах будет предложено выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения бланка будет достаточно просто расписаться, указывает газета.

Также в документе допускается досрочное и надомное голосование для всех избирателей. При этом для таких форм волеизъявления гражданам не потребуется указывать уважительную причину (например, отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком), как было в предыдущем проекте правил.

Ранее сообщалось, что из-за санитарных норм голосование могут провести на площадках на открытом воздухе, специально оборудованных около избирательных участках. Также допускалась возможность растянуть голосование на несколько дней, чтобы не создавать очереди на участках.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По данным газеты «Ведомости», 1 или 2 июня Владимир Путин может объявить новую дату голосования по поправкам. Источники СМИ говорят, что плебисцит могут назначить на 1 или 8 июля.