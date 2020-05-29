Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовали проводить на открытом воздухе и растянуть на несколько дней

Центризбриком РФ провел закрытое совещание с региональными комиссиями, на котором были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях пандемии. Об этом сообщает «Коммерсант». «Ведомости» обнаружили соответствующий документ на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.

Согласно рекомендациям ведомства, для голосования рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе около избирательных участков. Для этого можно использовать веранды, тенты и навесы. Для избежания скопления людей должна быть проработана схема передвижения граждан в местах голосования. Там же следует установить санитарные комнаты и помещения для изоляции людей, у которых обнаружат высокую температуру или иные симптомы коронавируса. Но даже в таких изоляторах граждане смогут проголосовать.

В инструкции Роспотребнадзора также допускается возможность растянуть голосование по поправкам на несколько дней. Тогда комиссии будут приглашать граждан на участок в определенный день и время по территориальному признаку. Источники «Коммерсанта» в администрации президента и мэрии Москвы заявили, что при таком развитии событий дата голосования юридически все равно будет одна, а дополнительные дни будут считаться днями досрочного голосования.

Также Роспотребнадзор разработал рекомендации по голосованию в закрытых помещениях и по надомному голосованию для людей, находящихся на карантине или зараженных COVID-19. Такое голосование должно быть организовано без входа в дом и желательно бесконтактным способом.

Голосование о поправках в Конституцию РФ должно было состояться 22 апреля, однако его пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По данным источников СМИ, в администрации президента РФ среди возможных дат голосования рассматривают 1 или 8 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дата еще окончательно не согласована.