В Париже 19 тысяч человек устроили митинг против полицейского насилия. Акция переросла в столкновения с жандармами

Несколько тысяч человек устроили возле здания одного из судов в Париже митинг в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году.

Как сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции, на акцию пришли более 19 тысяч человек. Le Figaro приводит другие данные полиции — около 15 тысяч участников.

Спустя два часа после начала митинга между некоторыми протестующими и жандармами произошли столкновения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Некоторые демонстранты поджигали мусор и старую мебель. Протестующие также заблокировали участок Парижской окружной дороги недалеко от места, где проходила акция.

Акции в память об Адаме Траоре также прошли в Марселе, Лилле и Лионе.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после того, как его задержали в коммуне Бомон-сюр-Уаз под Парижем. Во время задержания трое жандармов придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха. В жандармерию его доставили без сознания. Траоре умер после безуспешных попыток врачей реанимировать его.

В США с 26 мая проходят массовые протесты против полицейского насилия. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания. Некоторые протесты сопровождают грабежи и поджоги.

В Москве 2 июня более 20 человек устроили возле здания городского управления МВД серию одиночных пикетов против полицейского произвола. Полиция задержала 24 человек. Акцию в Москве провели после того, как 31 мая в Екатеринбурге спецназ Росгвардии убил 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.