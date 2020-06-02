Полиция Москвы начала задержания протестующих против полицейского насилия

Полицейские начали задерживать участников одиночных пикетов против полицейского насилия, проходящих возле здания ГУ МВД Москвы на Петровке, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержаны не менее 16 человек, пишет «Новая газета». Среди них есть те, кто вышел на пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.

Акцию против полицейского насилия устроили после того, как 31 мая в Екатеринбурге спецназ Росгвардии застрелил 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.

Как сообщили «Медузе» очевидцы, пикеты против произвола полиции также проходят в Екатеринбурге.

С 28 мая возле ГУ МВД Москвы на Петровке проходят пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток из-за одиночного пикета, проведенного в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» .

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