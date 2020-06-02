Суд разрешил принудительно лечить Александра Габышева в психиатрической больнице

Суд решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева для лечения в Якутский психоневрологический диспансер. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Срок госпитализации решением суда не установлен.

По словам Прянишникова, в иске о принудительной госпитализации, который подал диспансер, нет описания состояния здоровья Габышева. Там лишь указано, что он страдает «переоценкой своей личности», поскольку планировал «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».

Иск о принудительной госпитализации был подан в июне. При этом, по словам Прянишникова, срок его подачи истек еще 14 мая.

Александр Габышев, называющий себя шаманом, весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Он был задержан по дороге. Его отправили на психиатрическую экспертизу и завели на него несколько дел.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но его почти сразу снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции. Третью попытку Габышев планировал на март 2020 года.

12 мая Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих. Габышев до сих пор находится в диспансере.

2 июня, до того как суд вынес решение о принудительной госпитализации Габышева, в поддержку шамана выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она назвала преследование Габышева «избирательной карательностью».