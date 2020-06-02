Мэр Якутска назвала «избирательной карательностью» преследование шамана Александра Габышева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заступилась за шамана Александра Габышева, которого хотят подвергнуть принудительной госпитализации. Соответствующий пост она опубликовала в своем инстаграме.

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой», — написала Авксентьева.

Она отметила, что в случае решения суда о госпитализации Габышева может создаться опасный прецедент: «Может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение».

Габышев весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». После этого он привлек внимание правоохранительных органов, на него завели несколько дел.

12 мая Габышева увезли в психоневрологический диспансер. После того как он подал заявление об отказе от госпитализации, комиссия в диспансере выдала заключение, что шаман представляет опасность для себя и окружающих. 1 июня диспансер подал иск о принудительной госпитализации Габышева.