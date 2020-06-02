Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику позже обычного. Reuters связало это с желанием скрыть «страшные цифры»

Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику и прогнозы позднее обычного, заметило агентство Reuters. По данным его источников, таким образом в правительстве надеются привлекать меньше внимания к экономическому кризису из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Если раньше Росстат обнародовал данные около 16:00 мск в будние дни, то, например, 21 мая статистику о промышленном производстве в апреле ведомство выложило в 21:00 мск.

Минэкономразвития (МЭР) в апреле и в мае опубликовало оценку роста ВВП в 20:00 и в 22:30 мск, пишет Reuters. Трехлетний прогноз роста экономики, который МЭР ухудшило по сравнению с февралем из-за падения нефтяных цен, опубликовали только в 23:00, заметило агентство.

В апреле российский ВВП, по оценке МЭР, упал на 12%, по итогам года министерство ждет падения на 5%. Промышленное производство в апреле, который объявили нерабочим месяцем, упало на 6,6% в годовом выражении, оборот розничной торговли — на 23,4%, пишет агентство, называя это «страшными цифрами».

В МЭР и в Росстате агентству объяснили более позднюю публикацию данных сложностями из-за перевода сотрудников на удаленную работу во время эпидемии. Представитель правительства не стал комментировать причину поздних публикаций.