Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику позже обычного. Reuters связало это с желанием скрыть «страшные цифры»
Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику и прогнозы позднее обычного, заметило агентство Reuters. По данным его источников, таким образом в правительстве надеются привлекать меньше внимания к экономическому кризису из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России.
Если раньше Росстат обнародовал данные около 16:00 мск в будние дни, то, например, 21 мая статистику о промышленном производстве в апреле ведомство выложило в 21:00 мск.
Минэкономразвития (МЭР) в апреле и в мае опубликовало оценку роста ВВП в 20:00 и в 22:30 мск, пишет Reuters. Трехлетний прогноз роста экономики, который МЭР ухудшило по сравнению с февралем из-за падения нефтяных цен, опубликовали только в 23:00, заметило агентство.
В апреле российский ВВП, по оценке МЭР, упал на 12%, по итогам года министерство ждет падения на 5%. Промышленное производство в апреле, который объявили нерабочим месяцем, упало на 6,6% в годовом выражении, оборот розничной торговли — на 23,4%, пишет агентство, называя это «страшными цифрами».
В МЭР и в Росстате агентству объяснили более позднюю публикацию данных сложностями из-за перевода сотрудников на удаленную работу во время эпидемии. Представитель правительства не стал комментировать причину поздних публикаций.
«Росстату запрещают публиковать данные или требуют, чтобы они как минимум перенесли время. Теперь пытаются хоть в тот же день, но вечером, чтобы не было с утра никаких новостей», — сказал Рейтер источник, знакомый с ситуацией.