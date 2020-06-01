В Москве назначили новых начальников полиции и управления СК

Новым начальником полиции Москвы и заместителем начальника главного управления МВД по Москве назначен генерал-майор Игорь Зиновьев. Об этом сообщают источники ТАСС, РБК и «Коммерсанта».

Источники ТАСС и РБК также сообщили, что новым главой московского управления Следственного комитета стал Андрей Стрижов.

Предыдущий руководитель ведомства Александр Дрыманов в марте 2020-го получил 12 лет по делу о взятке от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой).

Указов о назначении Стрижова и Зиновьева пока нет. По данным «Коммерсанта», Зиновьева в новом качестве представят руководству московского главка МВД 2 июня.

Зиновьев сменил на посту начальника полиции Москвы Сергея Плахих, который подал рапорт об отставке в феврале 2020-го. Официально отставка была добровольной: Плахих ушел на пенсию.

Как пишет «Коммерсант», «полиция ЦАО никогда не считалась лучшей в Москве», но к Зиновьеву «особых претензий не возникало, более того, его каждый раз назначали в отстающие округа, чтобы навести в них порядок».

Зиновьев возглавил УВД по ЦАО в апреле 2018-года, напоминает РБК. До этого он занимал аналогичную должность в УВД по Восточному административному округу, еще раньше — возглавлял управление уголовного розыска Москвы.

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